Аквариум и солярий арестовали приставы у студии загара в Саратове

В Саратове студия загара может остаться без своего имущества. Из-за задолженности по налогам приставы арестовали аквариум и солярий.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное УФССП, студию неоднократно предупреждали о том, что следует рассчитаться по долгам с государством, однако задолженность не гасилась. В итоге было принято решение об аресте имущества.

Вертикальный солярий и аквариумный комплекс описан и оставлен на ответственное хранение должнику. В случае если долг вновь не будет погашен, солярий и аквариум передадут на оценку, а потом продадут.

Портал iz.ru 7 февраля сообщал о том, что житель Новосибирской области, задолжавший по кредитам 200 тыс. рублей, спрятался от приставов в мешке с картошкой. Когда приставы уже хотели покинуть дом, они услышали, как в стоящем в углу мешке кто-то чихает.