Прямой эфир

Аквариум и солярий арестовали приставы у студии загара в Саратове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове студия загара может остаться без своего имущества. Из-за задолженности по налогам приставы арестовали аквариум и солярий.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное УФССП, студию неоднократно предупреждали о том, что следует рассчитаться по долгам с государством, однако задолженность не гасилась. В итоге было принято решение об аресте имущества.

Вертикальный солярий и аквариумный комплекс описан и оставлен на ответственное хранение должнику. В случае если долг вновь не будет погашен, солярий и аквариум передадут на оценку, а потом продадут.

Портал iz.ru 7 февраля сообщал о том, что житель Новосибирской области, задолжавший по кредитам 200 тыс. рублей, спрятался от приставов в мешке с картошкой. Когда приставы уже хотели покинуть дом, они услышали, как в стоящем в углу мешке кто-то чихает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приставы «поженились» ради встречи с должником в Новосибирской области
Екатеринбургские приставы заставили должников идти пешком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017