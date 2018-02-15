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Международная федерация хоккея опровергла проведение МЧМ в России

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Представитель Международной федерации хоккея (IIHF) Михаэла Альбрехт опровергла информацию о том, что организация определилась с местами проведения 14 следующих молодежных чемпионатов мира (МЧМ).

Как заявила функционер «РИА Новости», города, которые примут молодежные чемпионаты мира по хоккею в 2022 и 2023 годах, пока не определены.

Ранее журналист TSN Горд Миллер сообщил, что турниры в 2023 и 2031 годах пройдут в России.

Последний молодежный турнир проходил в России в 2013 году в Уфе. Тогда победу праздновала сборная США. Россияне довольствовались бронзовой наградой.

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