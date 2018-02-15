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Житель Тюмени пытался передать посылку в колонию с помощью арбалета

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В Тюмени 43-летний мужчина намеревался отправить в исправительную колонию наркотики, используя стрелы и арбалет, он задержан полицией.

Тюменец привязал полимерный сверток к стреле с помощью скотча. Используя арбалет, он намеревался «отправить» посылку на территорию исправительной колонии. Однако реализовать свой план мужчине не удалось, он попался сотрудникам правоохранительных органов, пишет сайт megatyumen.ru.

По данным полиции, в свертке находилось более 0,5 кг «соли». По данному факту возбуждено уголовное дело. Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы.

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