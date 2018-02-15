Аэрофлот увеличил максимальные зарплаты командиров воздушных судов

«Аэрофлот» с начала 2018 года поднял максимальный размер заработной платы командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц.

Как сообщает пресс-служба российского перевозчика, речь идет о пилотах дальнемагистральных самолетов Boeing 777 и Airbus A330.

Для пилотирующих среднемагистральные самолеты, такие как Boeing 737 и воздушные суда семейства Airbus A320, сумма зарплаты составляет 635 тыс. рублей.

Кроме того, в «Аэрофлоте» действует «система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве». Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 тыс. рублей, для второго пилота — 350 тыс. рублей.

«Максимальный размер заработной платы достигается при стаже работы в должности командира воздушного судна не менее трех лет, а также при достижении полетного времени 90 часов в месяц (900 часов за календарный год) при наличии письменного согласия», — добавили в авиакомпании.