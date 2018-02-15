Власти опровергли информацию о смерти пациентки в одной из больниц Москвы

Информация о смерти пациентки, которая не дождалась помощи врачей в одной из больниц Москвы, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

В сообщении подчеркивается, что женщина поступила в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева из частной медицинской организации. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

«Нарушений в порядке приема, размещения, диагностике не выявлено. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — отметили в департаменте.

Отмечается, что информация о проверке, которую проводит СК РФ, вероятнее всего, касается частной медицинской организации.

Ранее СМИ сообщили, что в одну из больниц Москвы была доставлена женщина в тяжелом состоянии. Она якобы не дождалась своей очереди в кабинет врача и скончалась от кровотечения.