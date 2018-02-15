Строители замков из людей

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В Барселоне проходит традиционный фестиваль кастелей
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Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Традиционный фестиваль кастелей проходит в феврале в Барселоне. Задача его участников — построить самую высокую пирамиду из людей. История появления и основные правила необычного «строительства» — в галерее портала iz.ru
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Белые брюки, широкий черный пояс, бандана и яркая рубашка — обычная униформа кастельеров
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Живые пирамиды давно стали местной достопримечательностью — понаблюдать за шоу собираются не только местные жители, но и многочисленные туристы
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Пояс исполняет не только декоративные функции: он поддерживает спину участника, и за него же цепляются остальные, чтобы подняться или, наоборот, спуститься с пирамиды
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Цвет рубашки и нашитые на ней эмблемы говорят о принадлежности участника к тому или иному клубу кастельеров
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Каждая из башен имеет свое название, которое состоит из двух цифр: первая означает количество уровней, а вторая — количество людей на каждом из них
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Основание башни составляют самые крепкие участники, а вот наверх поднимается самый легкий кастельер — чаще всего это ребенок. По правилам, все дети в обязательном порядке должны носить защитные шлемы
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Когда-то построение таких пирамид было частью религиозных шествий, но со временем превратилось в исключительно спортивное действо
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Накал страстей среди болельщиков во время соревнования почти ни в чем не уступает футболу
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Чтобы выступить достойно, недостаточно просто построить пирамиду — после этого нужно суметь ее аккуратно «разобрать»
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