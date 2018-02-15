Кремль поделился своим видением конфликта РАН и ФАНО

Президент РФ Владимир Путин держит под контролем ситуацию с развитием российской науки, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В частности, комментируя обращение к Путину 400 ученых с критикой Федерального агентства научных организаций (ФАНО), он отметил, что глава государства «абсолютно в курсе точки зрения ученых».

Однако «невозможно обсуждать ФАНО без учета точки зрения этого ведомства», продолжил представитель Кремля. Поэтому обращение академиков было направлено для ответа в агентство.

«Недавно в Новосибирске состоялся президентский совет по науке, где затрагивались и вопросы совершенствования РАН», — напомнил Песков.

Как писал iz.ru, на этом совете Владимир Путин пообещал, что в его ежегодном послании Федеральному собранию будут затронуты проблемы отечественной науки.