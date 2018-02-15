Песков отказался комментировать доклад Расмуссена по миротворцам в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу так называемого «доклада Расмуссена» о формате миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Подождите, нужно сначала получить какие-то детали этого плана», — сказал Песков журналистам.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на Мюнхенской конференции по безопасности выступит с докладом о необходимости размещения на Донбассе 24 тыс. миротворцев ООН, из них — 20 тыс. военных и 4 тыс. полицейских.

Ранее сообщалось, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.