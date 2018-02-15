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Песков: Путин не засекречивал данные об инциденте в Дейр-эз-Зоре

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не принимал решения о засекречивании информации о погибших россиянах в Сирии.

«Нет, президент не принимал решение. И всё, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали. Нам нечего к ней добавить», — подчеркнул политик.

Накануне Песков заявлял, что в Сирии действительно могут находиться россияне, однако они не имеют никакого отношения к Вооруженным силам РФ.

Что же касается инцидента в Дейр-эз-Зоре, то у Москвы нет информации о погибших российских гражданах в Сирии.

По данным СМИ, 7 февраля при авиаударе погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований, среди которых якобы были граждане России.

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