В российских кинотеатрах состоялась премьера фильма «Лед»

В кинотеатрах России состоялась долгожданная премьера фильма «Лед». Это большое кино о романтике спорта и о любви высших достижений.

У некоторых героев есть знаменитые прототипы. Но персонажи — скорее фантазия на тему их личностей. Это и не байопик, и не спортивное кино, не мелодрама, не драма и не комедия. Не один из жанров в полном смысле, а коктейль из всех вместе взятых.

В одной команде народные артисты и дебютант, который их направляет.

Премьеру фильма «Лёд» уже можно назвать успешной. Билеты были раскуплены задолго до показа!