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Генсек НАТО планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Как рассказал ТАСС источник в НАТО, «генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит регулярные контакты с Лавровым». Последняя такая встреча состоялась в сентябре в Нью-Йорке.

По его словам, «в диалоге с РФ НАТО привержена формату Совета Россия-НАТО (СРН), сохранению контактов в этом формате, а также на более высоком уровне, включая прямые контакты между военными руководителями».

Собеседник агентства подчеркнул, что это необходимо для того, «чтобы обеспечивать транспарентность и избегать неверных интерпретаций военной активности».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет делиться информацией с НАТО о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

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