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В Хабаровском крае прошли антитеррористические учения

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Против условных террористов – в Хабаровском крае прошли учения.

По легенде боевики, вооруженные автоматами Калашникова, захватили здание в жилой части военного городка. Оперативники под прикрытием БТР окружили противников. На подступах к бандитам в укрытие превратилась и детская площадка. Силовики взяли здание в кольцо и врукопашную расправились с боевиками.

Условия учений максимально приблизили к реальным. Участники использовали холостые патроны и дымовые эффекты.

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