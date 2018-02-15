В Хабаровском крае прошли антитеррористические учения

Против условных террористов – в Хабаровском крае прошли учения.

По легенде боевики, вооруженные автоматами Калашникова, захватили здание в жилой части военного городка. Оперативники под прикрытием БТР окружили противников. На подступах к бандитам в укрытие превратилась и детская площадка. Силовики взяли здание в кольцо и врукопашную расправились с боевиками.

Условия учений максимально приблизили к реальным. Участники использовали холостые патроны и дымовые эффекты.