Дело возбуждено после гибели трех детей на пожаре в Самарской области

Уголовное дело возбуждено после смерти троих детей на пожаре в селе в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

После признания в поджоге квартиры был задержан отец погибших детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается опрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что возгорание в одной из квартир одноэтажного жилого дома произошло в среду, 14 февраля, около 20:28 по московскому времени на улице Специалистов в селе Лозовка Черкасского района Самарской области. После тушения пожара спасатели обнаружили тела троих детей — двухлетнего мальчика и четырехмесячных мальчика и девочки. В квартире, где случился пожар, жила семья с семью малолетними детьми в возрасте от четырех до 12 лет.

По данным следствия, в поджоге квартиры признался 25-летний отец семейства. Версию поджога считают основной и в ГУ МЧС по региону. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал «360». Четверо детей смогли покинуть горящую квартиру самостоятельно, 30-летнюю мать вывели на улицу соседи.

Пожар был ликвидирован через 40 минут, его площадь составила 50 кв. м. С огнем боролись 13 человек. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, сообщает НИА «Самара». Четверо детей, пострадавших при пожаре, пройдут реабилитацию. Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная.

Ранее портал iz.ru сообщал, что двое детей погибли во время пожара в Астрахани.