Новый порядок возмещения НДС сделает дороже проект «Обход Хабаровска»

Строители дороги «Обход Хабаровска» могут столкнуться с удорожанием проекта, которое произойдет из-за нового порядка возмещения НДС. Это связано с рядом изменений в Налоговый кодекс РФ, которые вступили в силу с 2018 года.

Как пояснил ИА «Хабаровский край сегодня» глава министерства экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников, подрядчик не имеет права на возмещение НДС при поступлении инвестиций из бюджета, несмотря на то что концессионное соглашение о строительстве обходной дороги было заключено в 2016 году и не может учитывать нынешние изменения. В связи с появлением изменений возник риск удорожания проекта, поскольку ранее его стоимость рассчитывалась в соответствии с возмещением НДС.

Чиновник отметил, что в такой же ситуации оказались и другие концессионные соглашения в Башкирии, Новосибирской области и Пермском крае. Об этой же проблеме говорил и министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Госсовета 1 февраля.

О том, что власти Хабаровского края попросили освободить от уплаты НДС подрядчиков «Обхода Хабаровска», сообщалось накануне. С соответствующим обращением в адрес Минвостокразвития РФ выступил губернатор Вячеслав Шпорт.

Однако, как пояснили в краевом минэкономики, губернатор лишь попросил федеральный центр разобраться в данной ситуации. Он предложил не распространять вновь введенные ограничения на транспортные проекты государственно-частного партнерства, поскольку эти соглашения были подписаны ранее.

Агентство также отмечает, что этот вопрос будет поднят на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, куда едет губернатор Хабаровского края и в котором ожидается участие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.