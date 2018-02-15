Ледовое велоралли пройдет во Владивостоке

Пятое морское ледовое велоралли «Тур острова Папенберг-2018» пройдет на льду акватории бухты Новик острова Русский во Владивостоке, сообщает пресс-служба мэрии города.

В воскресенье, 18 февраля, в бухте Новик пройдет гонка по льду на велосипедах. В мероприятии смогут участвовать все желающие любого возраста. Участникам предстоит преодолеть круг в 23 км по ледовой поверхности на велосипедах, сообщает ИА PrimaMedia.

Кроме гонки по льду гости морского велоралли смогут принять участие в соревнованиях по забегу на длинные и короткие дистанции, а также пройти укороченную или основную дистанции на лыжах или коньках.

Соревнование проходит уже в пятый раз и стало традиционным. В этом году для участия в гонке зарегистрировано 239 человек. Они приедут на соревнования из Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев и из Сахалинской области.