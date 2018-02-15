Прямой эфир

Журналист Али Феруз покинул Россию

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов, более известный как Али Феруз (является гражданином Узбекистана), покинул Россию и вылетел в Германию. Об этом сообщил его адвокат Даниил Хаймович.

«Я сейчас нахожусь с ним в самолете, вылетаем в Германию. Али чувствует себя нормально», — цитирует защитника РБК.

Ранее основатель и бывший главный редактор «Новой газеты» сообщил, что корреспондент находится в самолете со своим адвокатом, другом и представителем Красного Креста.

В августе прошлого года суд признал гражданина Узбекистана Нурматова виновным в нарушении режима пребывания в России. Ему был назначен штраф 5 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность с принудительным выдворением из страны. На территории РФ он нелегально находился с 2011 года.

2 февраля Московской городской суд разрешил Ферузу, в отношении которого ранее было принято решение о выдворении в Узбекистан, самостоятельно покинуть Россию и выехать в любую другую страну по своему выбору.

Корреспондента задержали у подъезда его дома в Москве в марте 2017 года по требованию узбекских властей. Его признали виновным в нарушении режима пребывания в России и назначили штраф в 5 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность с принудительным выдворением из страны. На территории РФ он нелегально находился с 2011 года.

Его работодателя — «Новую газету» — оштрафовали на 400 тыс. рублей за привлечение на работу иностранца, у которого не было ни разрешения, ни патента. При этом издание предпринимало попытки откреститься от Али Феруза, что закончилось неудачей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист «Новой газеты» Али Феруз отправится в Германию
«Новую газету» оштрафовали за незаконную работу Али Феруза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017