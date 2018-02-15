Журналист Али Феруз покинул Россию

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов, более известный как Али Феруз (является гражданином Узбекистана), покинул Россию и вылетел в Германию. Об этом сообщил его адвокат Даниил Хаймович.

«Я сейчас нахожусь с ним в самолете, вылетаем в Германию. Али чувствует себя нормально», — цитирует защитника РБК.

Ранее основатель и бывший главный редактор «Новой газеты» сообщил, что корреспондент находится в самолете со своим адвокатом, другом и представителем Красного Креста.

В августе прошлого года суд признал гражданина Узбекистана Нурматова виновным в нарушении режима пребывания в России. Ему был назначен штраф 5 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность с принудительным выдворением из страны. На территории РФ он нелегально находился с 2011 года.

2 февраля Московской городской суд разрешил Ферузу, в отношении которого ранее было принято решение о выдворении в Узбекистан, самостоятельно покинуть Россию и выехать в любую другую страну по своему выбору.

Корреспондента задержали у подъезда его дома в Москве в марте 2017 года по требованию узбекских властей. Его признали виновным в нарушении режима пребывания в России и назначили штраф в 5 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность с принудительным выдворением из страны. На территории РФ он нелегально находился с 2011 года.

Его работодателя — «Новую газету» — оштрафовали на 400 тыс. рублей за привлечение на работу иностранца, у которого не было ни разрешения, ни патента. При этом издание предпринимало попытки откреститься от Али Феруза, что закончилось неудачей.