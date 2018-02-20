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Пентагон поспешил с продажей ракет Финляндии

В Хельсинки уверяют, что соглашение о приобретении вооружения у США еще не достигнуто, а также не будет нацелено против России
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Фото: U.S. Navy
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Министерство обороны Финляндии не подтвердило закупку американских ракет, о которой ранее объявил Пентагон. В военном ведомстве «Известиям» сообщили, что Хельсинки еще не принял окончательного решения по поводу того, кто станет поставщиком вооружений. При этом заключения сделки точно не стоит ждать до конца года, подчеркнули в минобороны. В министерстве также добавили, что процесс вооружения не направлен против какой-либо из стран, включая Россию. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что заявления Вашингтона связаны со стремлением расширить присутствие НАТО в Европе за счет скандинавской страны.

Финляндия закупит у США противокорабельные и противовоздушные ракеты

О готовности предоставить Финляндии противокорабельные и противовоздушные ракеты на $735 млн Пентагон объявил в начале февраля. В сообщении, в частности, указано, что Суоми может получить около 130 единиц противокорабельных крылатых ракет RGM-84Q-4 «Гарпун» различных модификаций, а также 68 управляемых ракет класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow. В министерстве обороны Финляндии, однако, заявили «Известиям», что решение по этой сделке не принято.

— Финляндия планирует в будущем приобрести ракеты «земля-земля». США дали понять, что продажа их вооружения возможна. Но приобретение именно американских ракет является одним из потенциальных вариантов. Любого решения о закупках не стоит ожидать до конца этого года. Финляндия готовится к тому, чтобы защитить себя от любой угрозы, но никакая закупка не направлена против кого-либо, — сказал «Известиям» директор по связям с общественностью минобороны Макс Архиппайнен, отвечая на вопрос, является ли Россия угрозой для Финляндии.

В министерстве также добавили, что позиция страны по отношению к России закреплена в докладе правительства по вопросам внешней политики и безопасности, который был опубликован в 2016 году. В Хельсинки неоднократно заявляли, что прямой угрозы со стороны России в стране не видят (в 2017 году об этом в интервью «Известиям» заявил специальный советник финского министра обороны Юха Мартелиус).

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Москва неоднократно заявляла, что не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Как пояснил «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, закупка вооружения — «суверенное право страны, которая может приобретать оружие у любого поставщика».

При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал попытки снабжения Финляндии тяжелым вооружением постепенным процессом вовлечения этой страны в НАТО.

— Конечно, нас это всё не очень радует. Но никак реагировать мы не будем, так как Финляндия — суверенное государство. Необходимо помнить, что благодаря нейтральному статусу Финляндии у Москвы и Хельсинки с 1990-х годов всегда складывались хорошие отношения. Это позитивно отражалось, например, на товарообороте наших стран. За последние десятилетие, однако, на Финляндию усиливается внешнее давление, чтобы она вступила в НАТО. Заявление США о готовности продать Хельсинки вооружение — яркий тому пример, — отметил сенатор.

Финляндия — одна из немногих европейских стран, которая входит в состав ЕС (вступила в 1995 году), но при этом не является членом НАТО. Так же как Австрия, Ирландия и Швеция, она придерживается военного нейтралитета. Опрос общественного мнения с конца прошлого года демонстрирует, что 59% финских граждан выступают против присоединения к альянсу. Несмотря на это, переизбранный президент Саули Ниинистё (выборы в стране состоялись 28 января 2018 года) является одним из главных сторонников проведения всеобщего референдума о вступлении страны в НАТО.   

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— Финляндия не производит систем тяжелых вооружений и вынуждена их закупать. В стране сейчас заметна тенденция на сближение с западными странами и отстранение от России. Поэтому выбор будет очевиден. Тем более Вашингтон просто навязывает и проталкивает свое вооружение. Это способ подмять под себя как можно больше европейских государств, чтобы те по малейшему окрику из Вашингтона становились по «стойке смирно» и делали то, что требует Белый дом, — заявил «Известиям» военный обозреватель Виктор Литовкин.

Окончание холодной войны и расформирование Организации Варшавского договора не остановили политику экспансии НАТО на восток. В результате расширений в 1999, 2004 и 2009 годах альянс оказался у самых границ России. В 2017-м Черногория стала 29-м членом альянса. Несмотря на озабоченность, которую неоднократно выражала Москва, представители НАТО продолжают убеждать Кремль в том, что принятие новых членов не нацелено против России, а осуществляется лишь для укрепления общей безопасности. Ранее в пресс-службе НАТО «Известиям» поясняли, что альянс продолжит проводить политику «открытых дверей» и готов принимать в свои ряды любые страны, соответствующие критериям блока.

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