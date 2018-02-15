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Все школы в Тюмени закрываются на карантин

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В школах Тюмени будет приостановлен учебный процесс из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Карантин продлится до 22 февраля.

Решение о начале карантина принято в городском департаменте образования. С 16 февраля во всех школах Тюмени будет приостановлен учебный процесс. Кроме того, уже прекращены занятия по дополнительному образованию, отменены спортивные мероприятия.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что из 12,2 тыс. заболевших ОРВИ более 8.9 тыс. — дети. На время карантина будет организовано дистанционное обучение, сообщает портал «Наш город».

В детских садах с 15 февраля вводится масочный режим, маски должны носить все сотрудники, а также родители, находящиеся на территории учреждений.

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