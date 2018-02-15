Ребенку воткнули ручку в глаз в школе в Усинске

ЧП произошло в одной из школ Усинска в Коми. Там ученица четвертого класса воткнула ручку в глаз своему однокласснику. Сейчас ребенок находится в республиканском центре микрохирургии глаза в Ухте, ему была сделана операция.

По словам директора школы Николая Гуськова, которые приводит ИА «Комиинформ», это был несчастный случай, никакого преднамеренного нанесения телесных повреждений не было. Якобы четвероклассники играли на перемене, и, когда в одну из девочек кинули ручку, она швырнула ее обратно и попала в глаз однокласснику.

В центре микрохирургии глаза агентству сообщили, что ребенок к ним поступил в состоянии средней степени тяжести. Никакого специального лечения ему не требуется. Через месяц швы снимут. В течение пяти лет за его состоянием будут наблюдать.

Тем временем в школе по факту случившегося проводится служебная проверка. Ситуацию контролирует республиканское министерство образования. Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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