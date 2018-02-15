Слепнев возглавит Российский экспортный центр

Российский экспортный центр возглавит замглавы аппарата правительства РФ Андрей Слепнев, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Правительство определилось с кандидатурой главы РЭЦ. Игорь Иванович (Шувалов) вчера озвучил», — приводит ТАСС слова Орешкина.

Как писал портал iz.ru, ранее стало известно, что руководитель РЭЦ Петр Фрадков возглавит Промсвязьбанк, который был назначен опорной организацией для осуществления операций по государственному оборонному заказу.

Напомним, Банк России в середине декабря прошлого года объявил о санации Промсвязьбанка. ЦБ обнаружил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов за день до объявления о санации кредитной организации за счет размещенных в банке их управляющей компанией депозитов.