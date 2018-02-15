BMW построит свой первый в России завод полного цикла

Автоконцерн BMW решил возвести в Калининградской области новый завод полного цикла. В настоящее время на территории РФ действуют только сборочные конвейеры концерна.

Как ожидается, строительство займет более двух лет. Основным инвестором проекта выступает сам концерн.

Мощность завода будет «сопоставима с объемом продаж в России», пишут «Ведомости». В 2017 году в РФ продано более 31 тыс. автомашин этой марки.

Модельный ряд будущего производства не уточняется.

Как писал iz.ru, с января в России подорожал ряд моделей BMW: в среднем, цена выросла на 2,5%.