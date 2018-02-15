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Траньков поддержал фигуристов Тарасову и Морозова

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков поддержал фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова, не попавших в медальный зачет на ОИ-2018.

«Медаль в кармане не была, ничего было не решено. Все соперники — опытные спортсмены. А Женя с Вовой только вышли на лидирующие позиции, у них всё впереди», — приводит ТАСС слова Транькова.

Он отметил, что российские фигуристы выбрали не подходящую для Олимпиады программу, которая не позволила им «набирать компоненты в таком диком темпе».

Как писал портал iz.ru, Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы занимали второе место, однако они неудачно выступили в произвольной программе и заняли лишь четвертое место.

Золото Олимпиады завоевали немцы Бруно Массо и Алена Савченко. Серебро досталось китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун, бронза — представителям Канады Меган Дюамель и Эрику Рэдфорду.

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