Депутат предложил пересадить чиновников с Ford на Lada

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой по переходу всех госучреждений, обслуживаемых автокомбинатом управделами президента, на отечественный седан Lada Vesta Signature. Парламентарий направил соответствующий запрос министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Власов отметил, что граждане страны зачастую выдвигают «обоснованные претензии к органам государственной власти по поводу недостаточного импортозамещения», передает ТАСС.

«Учитывая внешнеполитическую обстановку, а также решение президента перейти на автомобиль отечественного производства «Кортеж», считаю целесообразным прекратить использование автомобилей Ford Mondeo», — подчеркивает парламентарий.

В автопарке ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управления делами президента РФ есть автомобили BMW и Ford, которые были произведены в России. В частности, автомобили, которые упоминает Власов, используют депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.