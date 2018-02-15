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Депутат предложил пересадить чиновников с Ford на Lada

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Фото: youtube.com
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой по переходу всех госучреждений, обслуживаемых автокомбинатом управделами президента, на отечественный седан Lada Vesta Signature. Парламентарий направил соответствующий запрос министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Власов отметил, что граждане страны зачастую выдвигают «обоснованные претензии к органам государственной власти по поводу недостаточного импортозамещения», передает ТАСС.

«Учитывая внешнеполитическую обстановку, а также решение президента перейти на автомобиль отечественного производства «Кортеж», считаю целесообразным прекратить использование автомобилей Ford Mondeo», — подчеркивает парламентарий.

В автопарке ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управления делами президента РФ есть автомобили BMW и Ford, которые были произведены в России. В частности, автомобили, которые упоминает Власов, используют депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

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