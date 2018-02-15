Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с 7 февраля

Курс доллара на Московской бирже упал на 64 копейки и опустился ниже 57 рублей впервые с 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс доллара составил 56,99 рубля. Курс евро сегодня на Московской бирже также снизился на 54 копейки и составил 70,71 рубля, сообщает ТАСС.

Также сообщается, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне с поставкой в апреле 2018 года выросла на 0,8 процента по сравнению с предыдущим закрытием и составила $63,24 за баррель.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на Московской бирже на открытии торгов 12 февраля курс доллара к рублю снизился на 33 копейки и составил 58,07 рубля. При этом курс евро поднялся на 2 копейки до отметки 71,47 рубля.