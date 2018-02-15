Посол КНР в США заявил об опасности конфронтации с Пекином

Посол КНР в США Цуй Тянькай на приеме по случаю празднования китайского Нового года заявил, что любые стратегии конфронтации в отношении Китая опасны, и призвал не бояться того, что КНР идет собственным путем развития.

Дипломат отметил, что отношения США и Китая должны характеризоваться дружественным соперничеством, если это необходимо, и всеобъемлющим партнерством, но любые стратегии конфронтации недопустимы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Также китайский дипломат заявил, что между странами всегда будут определенные различия, однако число растущих общих интересов должно быть важнее. Цуй Тянькай считает, что невозможно не сталкиваться с проблемами, но решать их необходимо с помощью диалога.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Министерство обороны США запросило из бюджета на 2019 год почти $700 млрд, в том числе $24 млрд на план «догнать и перегнать Россию и Китай».