Прямой эфир

Посол КНР в США заявил об опасности конфронтации с Пекином

0
Фото: Global Look Press/Zhang Chaoqun
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол КНР в США Цуй Тянькай на приеме по случаю празднования китайского Нового года заявил, что любые стратегии конфронтации в отношении Китая опасны, и призвал не бояться того, что КНР идет собственным путем развития.

Дипломат отметил, что отношения США и Китая должны характеризоваться дружественным соперничеством, если это необходимо, и всеобъемлющим партнерством, но любые стратегии конфронтации недопустимы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Также китайский дипломат заявил, что между странами всегда будут определенные различия, однако число растущих общих интересов должно быть важнее. Цуй Тянькай считает, что невозможно не сталкиваться с проблемами, но решать их необходимо с помощью диалога.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Министерство обороны США запросило из бюджета на 2019 год почти $700 млрд, в том числе $24 млрд на план «догнать и перегнать Россию и Китай».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США рассказали о плане Китая по уничтожению Америки
Трамп заявил о готовности укреплять сотрудничество с Китаем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017