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Врачи оценили состояние попавшей в ДТП кандидата в президенты Мексики

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Фото: Global Look Press/El Universal
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Кандидат на пост президента Мексики Мария де Хесус Патрисио находится в тяжелом состоянии после серьезного ДТП.

Как передает газета Universal, в перевернувшемся микроавтобусе с Патрисио находились несколько советников, одна из них погибла. Патрисио была доставлена по воздуху в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.

Ранее портал iz.ru писал, что инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Игнасио и Вискаино на федеральной трассе № 1. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находилась Патрисио, вылетел с проезжей части и перевернулся.

Выборы главы государства в Мексике пройдут 1 июля текущего года.

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