Кандидат в президенты Мексики попала в серьезное ДТП

Независимый кандидат в президенты страны на предстоящих выборах Мария де Хесус Патрисио Мартинес ранена в серьезном ДТП, сообщает Национальный индейский конгресс Мексики в микроблоге в Twitter.

Сообщается, что инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Игнасио и Вискаино на федеральной трассе № 1, которая проходит по полуострову Калифорния. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находилась Мария де Хесус Патрисио вместе с сопровождающими, по неизвестной причине вылетел с проезжей части и перевернулся, сообщает «РИА Новости».

Кандидат и член совета Лусеро Ислава получил ранения. Еще одна женщина от полученных травм скончалась. Мария де Хесус Патрисио Мартинес планирует участвовать как независимый кандидат в выборах президента Мексики 1 июля 2018 года. Ее поддерживают Национальный индейский конгресс, который представляет интересы коренного населения Мексики, и бывшая повстанческая Сапатистская армия.