Эксперт рассказал о целях США по разжиганию войны в Сирии

Планы США, которые всеми силами стараются развязать войну в Сирии, отметил член Общественной палаты четвертого созыва Алексей Гришин.

По его словам, США не оказались в стане победителей среди сирийского государства, России, Турции и Ирана. В результате для всего мира они оказались в стане проигравших и теперь всеми силами пытаются исправить это и не закончить операцию в Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Именно поэтому они стараются поддерживать курдов и продолжают бороться с режимом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поведением США объясняются многочисленные сообщения о химическом оружии, которое использовали сирийские войска в провокациях в отношении курдов, а также неадекватное применение силы, считает Алексей Гришин.

Также он не исключает, что деятельность США направлена на провоцирование союзников Сирии на ответные действия. В этом случае им удастся развязать полноценную войну на Ближнем Востоке без собственного участия, но с участием американских союзников.

Также Гришин отметил, что многие военные эксперты сходятся во мнении, что США могут использовать конфликт в Сирии для того, чтобы опробовать новые виды вооружений для развития своего военно-промышленного комплекса. Он считает, что американские военные силы могут использовать боеприпасы с элементами оружия массового поражения, запрещенными элементами, графитовым наполнением, чтобы затем обвинить в этом сирийскую армию.