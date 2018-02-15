Пять человек погибли при пожаре в центре для подростков в Перу

Не менее пяти человек погибли, еще 29 получили ожоги и ранения в результате пожара в исправительном центре для несовершеннолетних в городе Трухильо в Перу.

Директор исправительного центра Хулио Маган рассказал, что возгорание в здании началось в ночь на 15 февраля в результате столкновения враждующих группировок заключенных, сообщает «РИА Новости».

Портал Peru21 уточняет, что подростки подожгли матрасы, пламя от которых перекинулось на помещения. Властям пришлось ломать стены заведения, чтобы помочь подросткам, которые попали в огненную ловушку.

Помимо раненых, в больницы были доставлены более 15 человек, которые отравились продуктами горения.