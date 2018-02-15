Прямой эфир

Пять человек погибли при пожаре в центре для подростков в Перу

0
Фото: Global Look Press/Andina
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее пяти человек погибли, еще 29 получили ожоги и ранения в результате пожара в исправительном центре для несовершеннолетних в городе Трухильо в Перу.

Директор исправительного центра Хулио Маган рассказал, что возгорание в здании началось в ночь на 15 февраля в результате столкновения враждующих группировок заключенных, сообщает «РИА Новости».

Портал Peru21 уточняет, что подростки подожгли матрасы, пламя от которых перекинулось на помещения. Властям пришлось ломать стены заведения, чтобы помочь подросткам, которые попали в огненную ловушку.

Помимо раненых, в больницы были доставлены более 15 человек, которые отравились продуктами горения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индии вспыхнул пожар на крупнейшей судоверфи
Спасатели потушили пожар в московской гостинице «Космос»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017