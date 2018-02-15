Заммэра Москвы рассказал о зарплатах работников городских служб

Зарплату работников городских служб столицы, а также количество россиян среди них раскрыл в интервью «Российской газете» вице-мэр Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, убирающий нормативную территорию дворник получает заработную плату в размере 45 тыс. рублей. Водители уборочной техники, а также слесари, сантехники и механизаторы получают около 60 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Также заммэра пояснил, что в ГБУ «Жилищник», которое обслуживает 72% жилого фонда Москвы, около 40% работников являются жителями столицы и Подмосковья. Еще около 30% — граждане из других регионов России, которые работают вахтовым методом.

Петр Бирюков уточнил, что большинство специалистов привлекает на работу в данной сфере достойная заработная плата, которая за последние годы поднялась в 2,5 раза по сравнению с частными компаниями.