В столице наградили победителей конкурса «Лучшие практики наставничества»

В рамках всероссийского форума «Наставник», который проходит в столице на ВДНХ, прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучшие практики наставничества». В торжественном мероприятии принял участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Гран-при конкурса «Наставник года» был присужден командиру учебно-летного отряда компании «Аэрофлот» в Москве Николаю Изосимову. Его наградили за адаптацию новых работников во всех производственных подразделениях.

Лучшим наставником на производстве стал Константин Батюков. Под его руководством трудятся молодые специалисты Уральского новотрубного завода.