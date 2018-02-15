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В столице наградили победителей конкурса «Лучшие практики наставничества»

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В рамках всероссийского форума «Наставник», который проходит в столице на ВДНХ, прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучшие практики наставничества». В торжественном мероприятии принял участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Гран-при конкурса «Наставник года» был присужден командиру учебно-летного отряда компании «Аэрофлот» в Москве Николаю Изосимову. Его наградили за адаптацию новых работников во всех производственных подразделениях.

Лучшим наставником на производстве стал Константин Батюков. Под его руководством трудятся молодые специалисты Уральского новотрубного завода.

 

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