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Организацию собраний собственников в многоквартирных домах упростят

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесение изменений в Жилищный кодекс РФ по возможности передачи права голоса другим собственникам-делегатам, что значительно упростит организацию собраний жильцов многоквартирных домов. Об этом «Известиям» сообщили два собеседника, знакомых с итогами заседания.

Теперь собственники квартир смогут выбирать делегатов, которые будут представлять их интересы и голосовать за них на собраниях. Срок действия полномочий представителя будет действовать от трех до семи лет. В любой момент его можно отозвать или заменить. Правда, выбирать делегата предстоит по-прежнему на общем собрании.

Идею поддержали и эксперты, но при этом обратили внимание на то, что помочь в решении проблемы могло бы электронное голосование.

«Сегодня век интернет-технологий и удаленного доступа. Решить вопрос с кворумом и участием собственников поможет электронное голосование, которое дополнят очное и заочное», — отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов домов Московской области Юлия Бекетова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жильцам упростят порядок собраний

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