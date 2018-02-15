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Неизвестные погибшие на Донбассе обретут имена

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Фото: Сергей Белоус
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Пропавшие без вести и неизвестные погибшие — одна из главных неразрешенных проблем в Донбассе — должны обрести имена после создания бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал начальник новообразованного центра Дмитрий Калашников.

По его словам, с 2014 года и по сей день в ДНР зарегистрировано около 4,5 тыс. погибших. В эту статистику вошли только те, кто официально проходил через морги. Однако во время войны сотни людей предавали земле без опознания. Часть погибших перепутали и хоронили под чужими именами. На местных кладбищах до сих пор существуют целые аллеи крестов с номерными знаками, без имен и фамилий.

«У каждого трупа в свое время мы брали на хранение биологический материал — кровь, ногтевую пластину, фрагмент кости, что удавалось. Более 400 человек из этого списка оказались не идентифицированными — неизвестно кто. Плюс огромное количество убитых прошло мимо моргов — захороненные самостоятельно, сваленные в могильники, оставленные на поле боя», — объясняет Дмитрий Калашников.

Теперь центр, который создан в феврале 2017 года на деньги частных пожертвований из России, должен помочь этим 400 безымянным, а также тем, кого еще предстоит найти, обрести имена. Необходимое оборудование уже закуплено. Идет генотипирование биологических материалов и составление ДНК-паспортов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Четыре года надежды

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