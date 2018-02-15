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Стрельба во Флориде

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Фото: REUTERS
14 февраля неизвестный открыл стрельбу в одной из школ в американском штате Флорида
Фото: REUTERS
По предварительной информации, стрелком является один из учеников школы
Фото: REUTERS
По сообщению местных СМИ, в результате стрельбы в учебном заведении в городе Паркленд (штат Флорида) погибли семь человек
Фото: REUTERS
На месте происшествия работают медики, пострадавших на носилках помещают в машины скорой помощи
Фото: REUTERS
По официальным данным, в результате стрельбы пострадали 14 человек. Начато расследование инцидента
Фото: REUTERS
В настоящее время злоумышленник задержан
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