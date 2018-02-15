Британских скелетонистов обвинили в использовании запрещенных костюмов

Сборная Великобритании по скелетону использует новые аэродинамические костюмы, которые дают им незаконное преимущество, заявила американская скелетонистка Кэти Юлендер.

«Многие спортсмены и тренеры задаются вопросом на этот счет. Я, конечно, не ученый, но при попытке приобрести аналогичный костюм мне сказали, что это незаконно, а теперь получается, что законно», — приводит «Газета.ру» слова спортсменки.

Юлендер отметила, что наличие экипировки, которая дает спортсменам одной из стран преимущество над соперниками, является незаконным.

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