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Президент ЮАР заявил об уходе в отставку

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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
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Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума согласился уйти в отставку на добровольной основе. Об этом лидер государства заявил во время своего обращения к нации в среду.

Зума подчеркнул, что решать вопрос о его отставке должен парламент страны, но впоследствии заявил о том, что «немедленно» покидает пост президента.

«Я пришел к решению незамедлительно уйти в отставку с поста президента республики. Несмотря на несогласие с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК (партия «Африканский национальный конгресс»)», — сказал Зума.

Как ранее сообщал портал iz.ru, правящая партия ЮАР решила снять президента с должности. Зуме дали 48 часов на то, чтобы покинуть занимаемую должность, однако сначала он отказался.

Исполнять обязанности главы государства может вице-президент страны Сирила Рамапосу.

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