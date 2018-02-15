Президент ЮАР заявил об уходе в отставку

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума согласился уйти в отставку на добровольной основе. Об этом лидер государства заявил во время своего обращения к нации в среду.

Зума подчеркнул, что решать вопрос о его отставке должен парламент страны, но впоследствии заявил о том, что «немедленно» покидает пост президента.

«Я пришел к решению незамедлительно уйти в отставку с поста президента республики. Несмотря на несогласие с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК (партия «Африканский национальный конгресс»)», — сказал Зума.

Как ранее сообщал портал iz.ru, правящая партия ЮАР решила снять президента с должности. Зуме дали 48 часов на то, чтобы покинуть занимаемую должность, однако сначала он отказался.

Исполнять обязанности главы государства может вице-президент страны Сирила Рамапосу.