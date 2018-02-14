Отказывающийся покинуть пост президент ЮАР выступит с телеобращением

Отказывающийся покидать свой пост вопреки призывам «Африканского национального конгресса» (АНК) президент ЮАР Джейкоб Зума выступит с обращением к гражданам в 22:00 (23:00 мск). Об этом сообщает местный телеканал News24.

«Африканский национальный конгресс» в понедельник, 12 февраля, дал Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку. Ответа об этом АНК не получил, после чего в партии объявили, что 15 февраля проведут голосование в парламенте о недоверии Зуме и попытаются избрать нынешнего вице-президента ЮАР Сирилу Рамапосу преемником, сообщает «РИА Новости».

Джейкоб Зума с таким решением не согласился и заявил, что в отставку уходить не собирается. Он уточнил, что планировал покинуть пост в июне 2018 года после того, как представит Рамапосу «будущим коллегам» на саммитах Африканского союза и БРИКС.

Давление оппозиции правящая партия испытывает в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. Начиная с 2014 года заседания законодательного собрания срываются требованиями к Зуме вернуть деньги в казну. Свою вину президент отрицает, отмечая, что за всеми денежными операциями следили государственные спецслужбы. Очередные выборы главы государства должны были пройти в 2019 году. Тогда же заканчивается и срок Зумы.