В Италии 11-летний школьник избил учительницу

В Италии 11-летний школьник избил педагога средней школы. Женщине, которая скоро должна выйти на пенсию, пришлось обратиться за медицинской помощью.

Инцидент произошел в центральном регионе страны, в городе Пьяченца.

По словам учителей, ребенок и ранее проявлял агрессию, в том числе по отношению к одноклассникам.

В настоящее время хулиган отстранен от занятий, социальные службы выясняют все обстоятельства инцидента, пишет Repubblica.

Неделей ранее 16-летний школьник напал преподавателя с ножом в учебном заведении на юге Италии.