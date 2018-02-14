Суд Санкт-Петербурга отменил домашний арест совладельца «Юлмарта»

Районный суд Санкт-Петербурга не стал продлевать домашний арест совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину, которого обвиняют в мошенничестве со средствами Сбербанка.

«Инстанция отказала в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения», — сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Бизнесмен находился под домашним арестом с октября 2017 года в рамках «дела на миллиард». По данным следствия, Костыгин, возглавляя совет директоров «Юлмарта», заключил договор со Сбербанком на получение кредита в 1 млрд рублей.

Предоставив организации ложную информацию о финансовом состоянии компании, фирма получила средства, которыми бизнесмен распорядился по своему усмотрению.