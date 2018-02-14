Прямой эфир

Промсвязьбанк подал иск против Центробанка

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Промсвязьбанк подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против Центрального банка России. Об этом стало известно из информации в картотеке арбитражных дел, сообщает «РИА Новости».

В арбитраж иск поступил в среду, на данный момент он не принят к производству, а основания и предмет требований в материалах суда не раскрываются. Сообщается, что третьим лицом к делу привлекается управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Именно ФКБС осуществляет процедуру оздоровления Промсвязьбанка с середины декабря 2017 года, в рамках чего основным владельцем санируемой кредитной организации становится Центробанк. В декабре объем докапитализации банка оценивался в 100–200 млрд рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 38,1% обыкновенных акций банка «Возрождение» в обеспечение иска Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям были арестованы по решению суда 31 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин подготовил законопроект о передаче Промсвязьбанка государству
Песков посоветовал узнать в кабмине о новых функциях Промсвязьбанка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017