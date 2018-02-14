Промсвязьбанк подал иск против Центробанка

Промсвязьбанк подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против Центрального банка России. Об этом стало известно из информации в картотеке арбитражных дел, сообщает «РИА Новости».

В арбитраж иск поступил в среду, на данный момент он не принят к производству, а основания и предмет требований в материалах суда не раскрываются. Сообщается, что третьим лицом к делу привлекается управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Именно ФКБС осуществляет процедуру оздоровления Промсвязьбанка с середины декабря 2017 года, в рамках чего основным владельцем санируемой кредитной организации становится Центробанк. В декабре объем докапитализации банка оценивался в 100–200 млрд рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 38,1% обыкновенных акций банка «Возрождение» в обеспечение иска Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям были арестованы по решению суда 31 января.