Путин выразил королеве Дании соболезнования в связи с кончиной ее супруга

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Дании Магрете II в связи с кончиной ее супруга принца Хенрика.

«Искренне разделяю вашу скорбь. Желаю вам и всем членам датской королевской семьи мужества и стойкости в этот тяжелый час», — говорится в телеграмме главы государства.

Как сообщал портал iz.ru, принц Хенрик скончался во вторник на 84-м году жизни. По словам представителя пресс-службы королевской семьи, он умер во сне.

Состояние здоровья принца значительно ухудшилось в последние месяцы. В конце января он был госпитализирован для обследования доброкачественной опухоли в левом легком.