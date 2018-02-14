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ФБР исключило версию теракта при расследовании инцидента у штаба АНБ

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Федеральное бюро расследований (ФБР) исключило версию теракта при расследовании инцидента у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) в американском штате Мэриленд.

«Мы не считаем, что есть какая-либо связь с терроризмом на данный момент, мы полагаем, что это был единичный инцидент», — приводит заявление бюро CBS.

Как сообщал портал iz.ru, утром 14 февраля на охраняемую территорию АНБ без разрешения попытался въехать автомобиль. Сотрудники спецслужб вынуждены были открыть огонь. В результате инцидента три человека пострадали.

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