ФБР исключило версию теракта при расследовании инцидента у штаба АНБ
Федеральное бюро расследований (ФБР) исключило версию теракта при расследовании инцидента у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) в американском штате Мэриленд.
«Мы не считаем, что есть какая-либо связь с терроризмом на данный момент, мы полагаем, что это был единичный инцидент», — приводит заявление бюро CBS.
Как сообщал портал iz.ru, утром 14 февраля на охраняемую территорию АНБ без разрешения попытался въехать автомобиль. Сотрудники спецслужб вынуждены были открыть огонь. В результате инцидента три человека пострадали.