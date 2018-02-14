ФБР исключило версию теракта при расследовании инцидента у штаба АНБ

Федеральное бюро расследований (ФБР) исключило версию теракта при расследовании инцидента у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) в американском штате Мэриленд.

«Мы не считаем, что есть какая-либо связь с терроризмом на данный момент, мы полагаем, что это был единичный инцидент», — приводит заявление бюро CBS.

NSA SHOOTING NEWSER- NOT TERRORISM- SOT WED0137- The FBI is investigating a shooting outside the National Security Agency campus at Fort Meade, MD Wed. Speaking at a news conference, an FBI agent says there is no indication the incident was related to terrorism. pic.twitter.com/srOWpi8SvE — CBS Newspath (@cbsnewspath) February 14, 2018

Как сообщал портал iz.ru, утром 14 февраля на охраняемую территорию АНБ без разрешения попытался въехать автомобиль. Сотрудники спецслужб вынуждены были открыть огонь. В результате инцидента три человека пострадали.