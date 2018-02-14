Умер экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс

Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс скончался в возрасте 78 лет в своем доме в Роттердаме.

Об этом сообщила пресс-служба голландского правительства.

В сообщении отмечается, что рядом с Любберсом в момент его смерти находились его жена и дети.

Любберс возглавлял правительство Нидерландов с 1982 по 1994 год. После отставки его кандидатура неоднократно выдвигалась на крупные международные посты.

В 2001 году Любберс стал главой управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Этот пост он вынужден был покинуть в 2005 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах со стороны пяти женщин.