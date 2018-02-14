Тела двух младенцев нашли в Московской области за два дня

Тела двух новорожденных детей нашли прохожие на улице в Московской области за два дня. Об этом сообщили в СКР по Подмосковью.

Тело одного младенца обнаружили в подмосковном Чехове на улице, между гаражами, в среду, 14 февраля. На теле ребенка присутствуют следы укусов животного, сообщает телеканал «360». По данным «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мать ребенка родила его там же, за гаражами. Предположительно, ребенок родился мертвым.

Накануне во вторник, 13 февраля, недалеко от жилого дома в подмосковном Голицыно также нашли тело новорожденного ребенка без признаков насильственной смерти. Установлено, что его матерью является 32-летняя уроженка Брянской области. Правоохранителям она сообщила, что ребенок родился без признаков жизни, после чего она отнесла его к железнодорожным путям и оставила на снегу.

По обоим случаям проводятся проверки.