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Госдума может в пятницу рассмотреть законопроект о повышении МРОТа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Госдума может в пятницу, 16 февраля, рассмотреть в третьем чтении президентский законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщил член фракции «Единая Россия» Александр Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

«Государственная дума может рассмотреть 16 февраля в третьем чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года», — приводит слова Жукова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об уравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

На сегодняшний день МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. Предполагается, что с 1 мая 2018 года он будет равен 11 163 рублям.

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