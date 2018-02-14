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Авария с тремя большегрузами произошла на Южном Урале

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Авария с тремя большегрузами привела к транспортному коллапсу на автомобильной дороге в Челябинской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.

Авария произошла сегодня, 14 февраля, в районе 18:25, на 1785-м км федеральной автомобильной трассы М-5 «Урал». Автомобиль MAN, который перевозил автомобили, двигался по трассе, когда в него врезался грузовой автомобиль Scania. В результате удара произошло отсоединение прицепа от автовоза. Прицеп столкнулся с другим грузовым транспортом — Volvo, сообщает «Ура.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия было затруднено движение по всем полосам дороги. На одной из полос сотрудниками ДПС было организовано реверсивное движение для того, чтобы позволить специальной технике проехать и ликвидировать последствия аварии. Информации о пострадавших нет.

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