Дом престарелых открылся после реконструкции в Тульской области

Стационарное отделение дома-интерната для престарелых и инвалидов открылось после реконструкции в селе Верхоупье Воловского района Тульской области.

Сегодня, 14 февраля, состоялось открытие отделения дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Верхоупье. По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, центр практически полностью преобразован как внутри здания, так и снаружи, сообщает ИА «Тульские новости».

Так, в доме престарелых постарались создать домашние условия для подопечных, обустроили заново жилые помещения и постарались придать им уют. Также ремонту подверглись комнаты отдыха, столовая и медицинский блок.

Все средства на проведение работ по реконструкции были выделены из бюджета региона. Помимо дома престарелых в регионе в этом году планируется открыть целый ряд заведений социального значения после ремонта.