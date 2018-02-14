Осужденный в Перу сбежал из тюрьмы, оставив в камере брата-близнеца

Перуанский заключенный сбежал из тюрьмы, оставив вместо себя в камере своего брата-близнеца. Об этом сообщает сайт BBC.

Покинуть территорию тюрьмы преступнику Александру Дельгадо удалось еще в январе 2017 года. Полицейские задержали беглеца спустя больше чем полгода с момента побега. Выяснилось, что он накачал своего брата-близнеца наркотиками, переоделся в его одежду и таким образом вышел на свободу. Постороннего в пенитенциарном учреждении обнаружили лишь после проверки отпечатков пальцев.

Как сообщает телеканал «360», первое время брата беглеца подозревали в сговоре, однако позднее он был оправдан. Александр стал первым за 12 лет заключенным, которому удалось бежать из этой тюрьмы. Ранее он был приговорен к 16 годам лишения свободы за ограбление, а также сексуальное насилие над несовершеннолетними. Теперь ему могут увеличить срок тюремного заключения за побег. Сам он объяснил свой поступок желанием увидеть мать.

Ранее портал iz.ru сообщал, американский заключенный сбежал из тюрьмы за едой и вернулся.