Проверка парома началась по факту гибели женщин в Астраханской области

Доследственная проверка парома, на котором сегодня произошла трагедия с двумя погибшими, началась в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

На пароме, перевозившем автомобиль, в котором находились четыре женщины, будет проведена доследственная проверка. Следственные органы выдвинули версию, что автомобиль ВАЗ-2107 вылетел за борт при погрузке на паром, сообщает «Астрахань 24».

Водный транспорт должны проверить на предмет соблюдения техники безопасности при перевозке автомобилей и людей. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с руководителем астраханского следственного отдела на транспорте.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что автомобиль ВАЗ-2107 съехал с парома в реку Старая Волга. Двум пассажиркам удалось спастись. Водителю и еще одной пассажирке не удалось выбраться из тонущего автомобиля.