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Новые 16 автомобилей пополнили парк скорой помощи в Брянске

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Новые 16 автомобилей «Газель» класса В для парка скорой помощи закупили городские власти Брянска, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Правительство области закупило 16 автомобилей «Газель» класса В для пополнения автопарка скорой помощи. Автомобили оборудованы всем необходимым для работы бригад общего профиля. В каждом автомобиле будет установлено 28 единиц медицинского оборудования, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Всего на закупку транспортных средств было потрачено 45 957 205 рублей. Так, каждый оснащенный всем необходимым автомобиль стоит около 2,9 млн рублей, а минимальная стоимость одной единицы техники без оборудования составляет около 1,2 млн рублей.

Стоимость машин поднялась примерно на 200 тыс. рублей в связи с тем, что производитель «Газели» стал выпускать технику по стандарту «Евро-5».

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